Мальчик умер в Бресте после тренировки в бассейне

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Восьмилетний мальчик умер в Бресте после тренировке в местном дворце водных видов спорта, сообщил ресурс BrestCITY со ссылкой на местное управление внутренних дел.



© Sputnik/ Мария Амелина Слуцкий район: трехлетний мальчик запутался в привязи коровы и умер

Сообщается, что ребенку 2009 года рождения стало плохо в тренажерном зале, куда он отправился после плавания в бассейне.

По информации ресурса, работники дворца пытались оказать мальчику первую помощь и затем вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Ребенок был доставлен в реанимационное отделение местной больницы, где вечером того же дня он скончался.

В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят по данному факту проверку. Следователи устанавливают причины смерти мальчика.