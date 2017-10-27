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Мальчик умер в Бресте после тренировки в бассейне
28.10.2017 15:37 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Восьмилетний мальчик умер в Бресте после тренировке в местном дворце водных видов спорта, сообщил ресурс
© Sputnik/ Мария Амелина
Сообщается, что ребенку 2009 года рождения стало плохо в тренажерном зале, куда он отправился после плавания в бассейне.
По информации ресурса, работники дворца пытались оказать мальчику первую помощь и затем вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
Ребенок был доставлен в реанимационное отделение местной больницы, где вечером того же дня он скончался.
В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят по данному факту проверку. Следователи устанавливают причины смерти мальчика.
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В настоящее время сотрудники Следственного комитета проводят по данному факту проверку. Следователи устанавливают причины смерти мальчика.
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