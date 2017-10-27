Машина сбила 16-летнего пешехода на переходе в Молодечно

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Шестнадцатилетний пешеход пострадал в результате ДТП в Молодечно – парня на пешеходном переходе сбил автомобиль Daewoo, сообщила в Sputnik в субботу инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома Ирина Сапунова.



© Sputnik / Виктор Толочко Гомеле Пешеход в "боднул" автобус и попал в реанимацию

Авария произошла накануне около 07:30 на одной из улиц районного центра.

"Водитель, управляя автомобилем Daewoo Nubira, совершил наезд на местного жителя 2001 года рождения", – сказала Сапунова.

По ее словам, житель Молодечно переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек в результате получил травмы и был госпитализирован.

По информации областной ГАИ, всего за минувшие сутки на дорогах столичного региона произошло два, в результате которых три человека получили ранения.

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