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Машина сбила 16-летнего пешехода на переходе в Молодечно

28.10.2017 16:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 окт – Sputnik. Шестнадцатилетний пешеход пострадал в результате ДТП в Молодечно – парня на пешеходном переходе сбил автомобиль Daewoo, сообщила в Sputnik в субботу инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ Миноблисполкома Ирина Сапунова.

Машина сбила 16-летнего пешехода на переходе в Молодечно
© Sputnik / Виктор Толочко
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Авария произошла накануне около 07:30 на одной из улиц районного центра.

"Водитель, управляя автомобилем Daewoo Nubira, совершил наезд на местного жителя 2001 года рождения", – сказала Сапунова.

По ее словам, житель Молодечно переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек в результате получил травмы и был госпитализирован.

По информации областной ГАИ, всего за минувшие сутки на дорогах столичного региона произошло два, в результате которых три человека получили ранения.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Всего за минувшие сутки на дорогах столичного региона произошло два, в результате которых три человека получили ранения.

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