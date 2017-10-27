В Бресте после плавания в бассейне умер восьмилетний мальчик

27 октября в Брестском дворце водных видов спорта после тренировки умер восьмилетний мальчик, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Трагедия произошла около 19.00. По предварительной информации, мальчик поплавал в бассейне, пошел в тренажерный зал. Там ему стало плохо, и он упал на пол. Персонал вызвал на место скорую помощь.

Мальчика увезли в реанимацию, где около 20.30 он скончался. Причину гибели установят эксперты, резюмировал Сергей Дученко.

Проверку по факту смерти ребенка проводит Следственный комитет.