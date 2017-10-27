Инспекторам ГАИ пришлось бегать по лесу за байкером-бесправником

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Инспекторам ГАИ в Гомельском районе пришлось по лесу бегать за байкером, который после преследования бросил мотоцикл и пытался скрыться от правоохранителей, сообщил ресурс Progomel со ссылкой на инспектора отделения по агитации и пропаганде УГАИ Гомельского облисполкома Наталью Хололеенко.

Мотоциклиста пытались остановить в субботу около 12:00 на автотрассе E95 "Витебск – Гомель" вблизи деревни Залипье.

По информации ГАИ, в какой-то момент молодой человек понял, что скрыться от преследования ему не удастся – он бросил мотоцикл в кювете и убежал в лес.

По словам Хололеенко, инспекторы ГАИ сумели догнать мотоциклиста в лесном массиве. Выяснилось, что у него нет водительского удостоверения – прав байкера лишили за "пьяную" езду.

В отношении мотоциклиста-беглеца сотрудники Госавтоинспекции составили шесть административных протоколов.

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