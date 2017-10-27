ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инспекторам ГАИ пришлось бегать по лесу за байкером-бесправником

28.10.2017 17:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Инспекторам ГАИ в Гомельском районе пришлось по лесу бегать за байкером, который после преследования бросил мотоцикл и пытался скрыться от правоохранителей, сообщил ресурс Progomel со ссылкой на инспектора отделения по агитации и пропаганде УГАИ Гомельского облисполкома Наталью Хололеенко.

Инспекторам ГАИ пришлось бегать по лесу за байкером-бесправником
© YouTube / ГАИ Гродно
ГАИ показала кадры погони за пьяным мотоциклистом в Лидском районе

Мотоциклиста пытались остановить в субботу около 12:00 на автотрассе E95 "ВитебскГомель" вблизи деревни Залипье.

По информации ГАИ, в какой-то момент молодой человек понял, что скрыться от преследования ему не удастся – он бросил мотоцикл в кювете и убежал в лес.

По словам Хололеенко, инспекторы ГАИ сумели догнать мотоциклиста в лесном массиве. Выяснилось, что у него нет водительского удостоверения – прав байкера лишили за "пьяную" езду.

В отношении мотоциклиста-беглеца сотрудники Госавтоинспекции составили шесть административных протоколов.

Видеофакт: тысячи байкеров закрыли мотосезон в Минске>>

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении мотоциклиста-беглеца сотрудники Госавтоинспекции составили шесть административных протоколов.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
В Бресте после плавания в бассейне умер восьмилетний мальчик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика