Житель Гродно, обстрелявший троллейбус, получил условный срок

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Молодой житель Гродно, который из пневматического пистолета обстрелял троллейбус, получил в качестве наказания год условно, сообщила в эфире телеканала "Гродно плюс" помощник прокурора города Гродно Алина Чужеземец.



© Sputnik/ Илья Питалев УВД: гродненский стрелок выбросил пистолет в Неман

Инцидент в областном центре произошел 27 июля в центре города: неизвестные обстреляли троллейбус , в котором были пассажиры, – в транспорте оказались разбитыми несколько стекол. По информации милиции, выстрелы произвел местный 22-летний житель из пневматического пистолета ТТ во время катания по городу на машине. Кроме троллейбуса, хулиган палил из пневматики по опорам освещения, АЗС у автовокзала, билбордам.

По информации Чужеземец, молодому человеку суд назначил один год лишения свободы с условным неприменением наказания.

Она также отметила, что причиненный ущерб гродненец уже возместил – более трех тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.