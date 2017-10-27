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Житель Гродно, обстрелявший троллейбус, получил условный срок
28.10.2017 18:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Молодой житель Гродно, который из пневматического пистолета обстрелял троллейбус, получил в качестве наказания год условно, сообщила в эфире телеканала "Гродно плюс" помощник прокурора города Гродно Алина Чужеземец.
© Sputnik/ Илья Питалев
Инцидент в областном центре произошел 27 июля в центре города:
По информации Чужеземец, молодому человеку суд назначил один год лишения свободы с условным неприменением наказания.
Она также отметила, что причиненный ущерб гродненец уже возместил – более трех тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.
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Причиненный ущерб гродненец уже возместил – более трех тысяч рублей.
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