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Тело мужчины найдено в одной из квартир Бобруйска

28.10.2017 19:31 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 окт – Sputnik. Тело мужчины со следами побоев было обнаружено в квартире одного из домов в Бобруйске, сообщил в субботу ресурс BobrLife.

Тело мужчины найдено в одной из квартир Бобруйска
© Sputnik / Виктор Толочко
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По информации ресурса, труп обнаружили накануне около 22:00 в доме, расположенном на улице Октябрьской районного центра.

На место срочно выбыла оперативная группа. Известно, что в момент гибели местного жителя в помещении также находился уроженец Литвы, причастность которого к произошедшему сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Для установления точной причины смерти жителя Бобруйска была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщает BobrLife, других подробностей инцидента милиция пока не разглашает в интересах следствия.

 
Теги: Минск
 
 
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Для установления точной причины смерти жителя Бобруйска была назначена судебно-медицинская экспертиза.

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