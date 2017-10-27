|
Тело мужчины найдено в одной из квартир Бобруйска
28.10.2017 19:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Тело мужчины со следами побоев было обнаружено в квартире одного из домов в Бобруйске, сообщил в субботу ресурс
© Sputnik / Виктор Толочко
По информации ресурса, труп обнаружили накануне около 22:00 в доме, расположенном на улице Октябрьской районного центра.
На место срочно выбыла оперативная группа. Известно, что в момент гибели местного жителя в помещении также находился уроженец Литвы, причастность которого к произошедшему сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Для установления точной причины смерти жителя Бобруйска была назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщает BobrLife, других подробностей инцидента милиция пока не разглашает в интересах следствия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для установления точной причины смерти жителя Бобруйска была назначена судебно-медицинская экспертиза.
|
Архив (ЧП)
Комментарии