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Сутки поисков: мальчик из Полоцка сбежал в деревню из-за плохих оценок
28.10.2017 22:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Около суток разыскивали пропавшего 12-летнего ребенка в Полоцке – мальчик нашелся в деревне у родственников, к которым он отправился из-за плохих четвертных оценок в школе, сообщили в сообществе "
Ребенок в районном центре пропал накануне днем: мальчик не вернулся из школы. Взволнованные родители обратились за помощью в правоохранительные органы.
Сообщается, что мальчика искали не только сотрудники Полоцкого РОВД, но и волонтеры, которые прочесывали город.
Ребенка нашли около 18:00 в субботу 28 октября – в деревне Полота, у родственников. По словам одноклассников пропавшего, туда он мог отправиться из-за плохих оценок, которые получил по окончании первой четверти в школе.
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Мальчика искали не только сотрудники Полоцкого РОВД, но и волонтеры, которые прочесывали город.
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