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Сутки поисков: мальчик из Полоцка сбежал в деревню из-за плохих оценок

28.10.2017 22:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 окт – Sputnik. Около суток разыскивали пропавшего 12-летнего ребенка в Полоцке – мальчик нашелся в деревне у родственников, к которым он отправился из-за плохих четвертных оценок в школе, сообщили в сообществе "Полоцк и Новополоцк" в социальной сети "ВКонтакте".

Сутки поисков: мальчик из Полоцка сбежал в деревню из-за плохих оценок
© Sputnik/
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Ребенок в районном центре пропал накануне днем: мальчик не вернулся из школы. Взволнованные родители обратились за помощью в правоохранительные органы.

Сообщается, что мальчика искали не только сотрудники Полоцкого РОВД, но и волонтеры, которые прочесывали город.

Ребенка нашли около 18:00 в субботу 28 октября – в деревне Полота, у родственников. По словам одноклассников пропавшего, туда он мог отправиться из-за плохих оценок, которые получил по окончании первой четверти в школе.

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Теги: Минск
 
 
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Мальчика искали не только сотрудники Полоцкого РОВД, но и волонтеры, которые прочесывали город.

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