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Землетрясение произошло вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа

28.10.2017 21:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 окт – Sputnik. Землетрясение, магнитуда которого составила 5,7 балла, произошло вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил в субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 19:34 по минскому времени (16:16 по UTC).

Эпицентр землетрясения располагался в 2,8 тысячи километров к северу от Рейкьявика и в 3 тысячах километров от столицы Финляндии Хельсинки.

По информации EMSC, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации EMSC, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

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