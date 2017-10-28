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Землетрясение произошло вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа
28.10.2017 21:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Землетрясение, магнитуда которого составила 5,7 балла, произошло вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил в субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр.
Подземные толчки были зафиксированы в 19:34 по минскому времени (16:16 по UTC).
Эпицентр землетрясения располагался в 2,8 тысячи километров к северу от Рейкьявика и в 3 тысячах километров от столицы Финляндии Хельсинки.
По информации EMSC, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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По информации EMSC, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
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