Землетрясение произошло вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Землетрясение, магнитуда которого составила 5,7 балла, произошло вблизи архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил в субботу Европейский средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 19:34 по минскому времени (16:16 по UTC).

Эпицентр землетрясения располагался в 2,8 тысячи километров к северу от Рейкьявика и в 3 тысячах километров от столицы Финляндии Хельсинки.

По информации EMSC, очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.