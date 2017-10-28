Легкомоторный самолет упал в Риме, два человека ранены

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Легкомоторный самолет Tecnam потерпел крушение в субботу в Риме, в результате были травмированы два человека, сообщило полицейское управление столицы Италии.

Вылетел двухместный самолет из аэропорта Урбе, использующегося для обзорных полетов туристов, тренировок местного аэроклуба, а также аэротакси.

Сообщается, что воздушное судно упало на пути железной дороги вблизи от аэропорта, в связи с чем произошла часовая задержка движения скоростных поездов из Рима в Сеттебани.

#28ott 16:50 #Roma : cade ultraleggero sulla linea ferroviaria alta velocità altezza aeroporto dell'Urbe, feriti i due piloti pic.twitter.com/YzxvNvj1Vd — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 28 октября 2017 г.

По информации правоохранителей, на борту легкомоторного самолета были два человека, они в результате крушения получили травмы и были доставлены в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают полиция и пожарные, причина крушения самолета выясняется. По факту Национальное агентство по безопасности полетов (ANSV) начало собственное расследование.