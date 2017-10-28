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Легкомоторный самолет упал в Риме, два человека ранены

28.10.2017 21:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 окт – Sputnik. Легкомоторный самолет Tecnam потерпел крушение в субботу в Риме, в результате были травмированы два человека, сообщило полицейское управление столицы Италии.

Вылетел двухместный самолет из аэропорта Урбе, использующегося для обзорных полетов туристов, тренировок местного аэроклуба, а также аэротакси.

Сообщается, что воздушное судно упало на пути железной дороги вблизи от аэропорта, в связи с чем произошла часовая задержка движения скоростных поездов из Рима в Сеттебани.

По информации правоохранителей, на борту легкомоторного самолета были два человека, они в результате крушения получили травмы и были доставлены в больницу.

В настоящее время на месте происшествия работают полиция и пожарные, причина крушения самолета выясняется. По факту Национальное агентство по безопасности полетов (ANSV) начало собственное расследование. 

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время на месте происшествия работают полиция и пожарные, причина крушения самолета выясняется.

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