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Смерть мальчика в бассейне в Бресте: назначена судмедэкспертиза

28.10.2017 20:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 окт – Sputnik. Судебно-медицинская экспертиза назначена по факту смерти 8-летнего мальчика во дворце водных видов спорта в Бресте, сообщила Sputnik в субботу официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Сивицкая.

Смерть мальчика в бассейне в Бресте: назначена судмедэкспертиза
© Pixabay
Мальчик умер в Бресте после тренировки в бассейне

Ребенок 2011 года рождения скончался в реанимации больницы накануне вечером после посещения бассейна.

"Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Больше никакие экспертизы в настоящее время не назначались", – сказала Сивицкая.

Она также уточнила, что возможно, предварительные результаты экспертизы будут известны уже в воскресенье или понедельник.

Как ранее сообщал Sputnik, мальчик сначала плавал в бассейне, а затем отправился в тренажерный зал, где ему внезапно стало плохо. Сотрудники дворца спорта вызвали скорую и до приезда медиков оказывали ребенку первую помощь. К сожалению, спасти мальчика не удалось – он в 20:20 умер в реанимационном отделении больницы.

В настоящее время по факту смерти мальчика Следственный комитет проводит проверку.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Спасти ребенка не удалось – он в 20:20 пятницы умер в реанимационном отделении больницы.

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