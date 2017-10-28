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Потерпевший кораблекрушение россиянин выложил мхом слово "Help"
28.10.2017 20:16 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Спасатели в Швеции обнаружили на небольшом острове пропавшего гражданина России, который исчез во время путешествия на лодке, сообщил канал
Associated Press
Мужчина понедельник 23 октября отправился из Стокгольма в Испанию, но в среду 25 октября перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники путешественника обратились за помощью к спасателям.
В пятницу были обнаружены части лодки, а также принадлежащие пропавшему вещи.
Чуть позже мужчину нашли живым на небольшом острове. Россиянин внимание спасателей пытался привлечь, размахивая жилетом и выложив мхом слово "Help".
Спасенного доставили в больницу, медики никаких травм у него не выявили. Подробностей произошедшего в море местные правоохранители не раскрывают.
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Подробностей произошедшего в море местные правоохранители не раскрывают.
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