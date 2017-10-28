ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Потерпевший кораблекрушение россиянин выложил мхом слово "Help"

28.10.2017 20:16 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Спасатели в Швеции обнаружили на небольшом острове пропавшего гражданина России, который исчез во время путешествия на лодке, сообщил канал SVT.

Потерпевший кораблекрушение россиянин выложил мхом слово "Help"
Associated Press
Спасение женщин, пять месяцев дрейфовавших в океане, сняли на видео

Мужчина понедельник 23 октября отправился из Стокгольма в Испанию, но в среду 25 октября перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники путешественника обратились за помощью к спасателям.

В пятницу были обнаружены части лодки, а также принадлежащие пропавшему вещи.

Чуть позже мужчину нашли живым на небольшом острове. Россиянин внимание спасателей пытался привлечь, размахивая жилетом и выложив мхом слово "Help".

Спасенного доставили в больницу, медики никаких травм у него не выявили. Подробностей произошедшего в море местные правоохранители не раскрывают.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробностей произошедшего в море местные правоохранители не раскрывают.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Количество жертв падения автобуса в реку в Непале превысило 30 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика