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Количество жертв падения автобуса в реку в Непале превысило 30 человек
28.10.2017 19:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Количество погибших в Непале после падения пассажирского автобуса в реку увеличилось до 31, сообщила газета
© Sputnik/ Владимир Астапкович
В субботу утром местная полиция сообщила о 19 жертвах ДТП.
По информации издания, автобус ехал из города Раджбирадж, расположенного на юго-востоке страны, в столицу Непала Катманду. Транспортное средство упало в реку Трисули в 05:30 утра.
Kathmandu Post пишет, что 15 пассажирам, несмотря на то что они получили травмы, удалось выжить – их из реки доставали местные жители. В настоящее время точное число людей, ехавших в автобусе, не известно.
Полиция сообщила, что накануне водитель транспортного средства употреблял алкоголь, а авария произошла из-за превышения скорости на дороге.
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Накануне водитель транспортного средства употреблял алкоголь, а авария произошла из-за превышения скорости на дороге.
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