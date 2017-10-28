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Трагедия в Могадишо: 23 человека убиты в отеле в столице Сомали

29.10.2017 08:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 окт — Sputnik. Очередной теракт потряс сомалийскую столицу Могадишо в минувшую субботу: террористы взорвали припаркованный в центре города в 600 метрах от президентского дворца автомобиль, ворвались в здание расположенного рядом отеля и открыли огонь. В это же время прогремел и второй взрыв – возле здания сомалийского парламента.

Трагедия в Могадишо: 23 человека убиты в отеле в столице Сомали
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Министра в Сомали приняли за боевика и застрелили

Под перекрестным огнем в здании гостиницы, перестрелку вели боевики и служба безопасности, удалось вывести 30 постояльцев, в том числе и одного министра. В результате двух взрывов погибли по меньшей мере 23 человеке, более 30 пострадали.

Ответственность за оба взрыва взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), которая с 2004 года ведет борьбу с сомалийскими властями. Боевики "Аш-Шабаб" устроили и перестрелку с военными из миссии Африканского союза в Сомали (AMISOM) 25 октября, в результате которой погибли 10 человек. Автоконвой AMISOM подорвался на фугасе, а затем был обстрелян боевиками. Жертвами завязавшейся перестрелки стали, в основном, мирные жители — пассажиры рейсового автобуса, остановившегося рядом с местом происшествия.

Экстремисты-моджахеды также организовали взрыв 20 октября рядом со зданием гостиницы в районе Ходан в Могадишо, в результате которого пострадали 642 человека — 358 погибли, 228 ранены, 56 человек пропали без вести.

Аналогичный взрыв произошел и 14 октября рядом со зданием гостиницы "Сафари" в сомалийской столице Могадишо. Жертвами теракта стали более 300 человек, примерно столько же получили ранения.

Президент Сомали Мохамед Фармаджо призвал в среду граждан страны к совместной борьбе с боевиками исламистской группировки "Аш-Шабаб"

"Если мы не ответим сегодня, то наступит момент, когда мы найдем наши собственные разорванные на части тела, которые будут собирать по земле", — заявил глава государства.

Он призвал сомалийцев противостоять вместе, и бороться с "Аш-Шабаб", которая продолжает убивать "наш народ".

В свою очередь премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре отметил, что боевики с безразличием относятся к "матерям, отцам и детям", поскольку осуществляют теракта в самых населенных районах города, убивая лишь мирных жителей.

 
Теги: Минск
 
 
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Ответственность за атаку взяла на себя связанная с запрещенной в ряде государств террористической группировкой "Аль-Каида" радикальная исламистская "Аш-Шабаб".

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