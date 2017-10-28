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Последний шанс: спасатели приступили к поиску российского Ми-8 у Шпицбергена

29.10.2017 09:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 окт — Sputnik. Водолазы-спасатели государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" и Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России направились в море на норвежском корабле.

Последний шанс: спасатели приступили к поиску российского Ми-8 у Шпицбергена
© Sputnik/ Сергей Мамонтов
Подробности крушения российского Ми-8 в Норвегии: кто был на борту

Их задача пропавшего на Шпицбергене российского вертолета Ми-8, на борту которого были восемь человек: пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Борт "Конверс Авиа" 26 октября летел из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. В 15:35 по местному времени в спасательный центр поступило сообщение, что вертолет пропал, 10 минут спустя факт катастрофы был подтвержден губернатором Шпицбергена. По факту случившегося Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело. Как сообщала спасательная служба Норвегии, в момент исчезновения вертолета люди слышали звук работающего двигателя, который внезапно оборвался.

Смотрите на видео, как выглядит военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ-ВА, который создан для работ в суровых условиях Арктики:в условиях низких температур, полярной ночи, отсутствия радиосигнала и высоких расстояний между точками базирования>> 

С момента начала поисковой операции прошло уже почти двое суток, но пока что она не дала результатов.

В субботу Ил-76 МЧС России доставил на арктический архипелаг Шпицберген группировку спасателей и необходимое высокотехнологичное оборудование, в том числе телеуправляемые подводные аппараты и гидролокаторы бокового обзора. На борту самолета 40 спасателей двух передовых подразделений МЧС — отряда "Центроспас" и центра "Лидер", в том числе 17 водолазов, имеющих допуск к проведению поисково-спасательных работ на больших глубинах. Спасатели также оснащены водолазным снаряжением и всем необходимым для проведения подводных работ. Оставшаяся часть прибывшей в Лонгийр группировки МЧС России будет проводить поиски вертолета на берегу.

Шансов найти живыми кого-то из 8 россиян, находившихся на борту вертолета, практически нет, однако до тех пор, пока местонахождение обломков вертолета не будет точно установлено, операция классифицируется как поисково-спасательная.

На борту воздушного судна во время полёта находились трое научных сотрудников ФГБУ "ААНИИ" Росгидромета, выполнявших работы в рамках деятельности РАЭ-Ш — Олег Голованов, Максим Каулио и Николай Фатеев. Администрация Санкт-Петербурга держит контакт с их семьями, при необходимости им будет оказана помощь. Для родственников пассажиров и членов экипажа открыта "горячая линия". Как отметили в компании "Конверс Авиа", родственников уведомили о пропавших без вести пассажирах и членах экипажа вертолета.

 
Теги: Минск
 
 
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Поиск будет вестись и на воде, и на побережье, российские спасатели работают совместно с норвежскими коллегами.

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