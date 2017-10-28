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Гомельчане собирают средства на похороны разбившегося в Москве земляка
29.10.2017 10:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт — Sputnik. Житель города Гомель Виталий Мащиц разбился в Москве, делая сэлфи на крыше знаменитого "плоского дома" на улице Пресненский Вал.
Мащиц был одним из организаторов группы роуджамперов R.J. team Grapevine в Гомеле. Сейчас этот клуб на своей
© Pixabay
Парень был любителем экстрима, любил фотографироваться в необычных местах, занимался роупджампингом, снимал видео с прыжками, а также подрабатывал, занимаясь промышленным альпинизмом.
По словам Алексея (брата Виталия), сэлфи на крыше дома в Москве не было связано с прыжками. Виталий всего лишь хотел сделать фотографию, но сорвался и упал. На момент приезда "скорой помощи" он был еще жив.
С многочисленными травмами (перелом основания черепа, разрывы внутренних органов и т.д.) Мащиц был доставлен в реанимацию, где медики попытались его спасти, но безуспешно.
"Кроме перевозки возникла и проблема с документами Виталия, которые находятся в посольстве. Сейчас мы прикладываем все усилия, чтобы скорее со всем разобраться и доставить его в Гомель", — сказали представители группы Grapevine.
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Роуджампер Виталий Мащиц разбился, упав с крыши дома в Москве во время сэлфи.
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