Тринадцать полицейских погибли в Афганистане при атаке талибов

МИНСК, 29 окт — Sputnik. По меньшей мере тринадцать сотрудников полиции погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на севере-востоке Афганистана (провинция Кундуз), сообщают мировые СМИ.



© REUTERS/ STRINGER Десятки солдат погибли на военной базе в Афганистане

Нападение талибов на КПП произошло в 3 часа утра по местному времени. Из 14 присутствовавших там полицейских 13 было убито, один бежал.

Боевики захватили оружие и внедорожник.

Напомним, что ситуация в Афганистане в последнее время заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", которое ранее взяло контроль над значительной территорией в сельских регионах страны, развернуло наступление на крупные города.

Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (группировка, запрещенная в России и многих других странах мира).

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