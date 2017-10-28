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Тринадцать полицейских погибли в Афганистане при атаке талибов
29.10.2017 11:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт — Sputnik. По меньшей мере тринадцать сотрудников полиции погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" на севере-востоке Афганистана (провинция Кундуз), сообщают мировые СМИ.
© REUTERS/ STRINGER
Нападение талибов на КПП произошло в 3 часа утра по местному времени. Из 14 присутствовавших там полицейских 13 было убито, один бежал.
Боевики захватили оружие и внедорожник.
Напомним, что ситуация в Афганистане в последнее время заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан", которое ранее взяло контроль над значительной территорией в сельских регионах страны, развернуло наступление на крупные города.
Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство" (группировка, запрещенная в России и многих других странах мира).
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В результате атаки на КПП талибы захватили оружие и внедорожник, из находившихся там 14 полицейских выжил только один.
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