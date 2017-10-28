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Нападавшие на гостиницу в Сомали, где погибло 25 человек, задержаны

29.10.2017 11:46 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 окт — Sputnik. Сомалийские власти задержали участников нападения в минувшую субботу на гостиницу в Могадишо (Сомали).

Об этом сообщил министр информации Сомали Абдирахман Осман на своей страничке в Twitter.

Нападавшие на гостиницу в Сомали, где погибло 25 человек, задержаны
© Sputnik/ Ирина Геращенко
Десятки людей погибли в результате взрыва в сомалийском Могадишо

"Службы безопасности подтверждают, что трое из пяти террористов, атаковавших гостиницу Nasa Hablod 2, находятся под стражей. Двое других были смертниками", — написал он в своем официальном аккаунте.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из улиц Могадишо возле президентского дворца. Террористы ворвались в здание расположенного рядом отеля и открыли огонь. В это же время прогремел и второй взрыв — возле здания сомалийского парламента.

Под перекрестным огнем в здании гостиницы удалось вывести 30 постояльцев. В результате двух взрывов погибли по меньшей мере 25 человек, более 30 пострадали.

Ответственность за атаку взяла на себя связанная с запрещенной в ряде государств террористической группировкой "Аль-Каида" радикальная исламистская "Аш-Шабаб".

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Теги: Минск
 
 
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В Могадишо террористы взорвали припаркованный в центре города рядом с президентским дворцом автомобиль, ворвались в здание расположенного рядом отеля и открыли...

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