Нападавшие на гостиницу в Сомали, где погибло 25 человек, задержаны

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Сомалийские власти задержали участников нападения в минувшую субботу на гостиницу в Могадишо (Сомали).

Об этом сообщил министр информации Сомали Абдирахман Осман на своей страничке в Twitter.



© Sputnik/ Ирина Геращенко Десятки людей погибли в результате взрыва в сомалийском Могадишо

"Службы безопасности подтверждают, что трое из пяти террористов, атаковавших гостиницу Nasa Hablod 2, находятся под стражей. Двое других были смертниками", — написал он в своем официальном аккаунте.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь , грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из улиц Могадишо возле президентского дворца. Террористы ворвались в здание расположенного рядом отеля и открыли огонь. В это же время прогремел и второй взрыв — возле здания сомалийского парламента.

Под перекрестным огнем в здании гостиницы удалось вывести 30 постояльцев. В результате двух взрывов погибли по меньшей мере 25 человек, более 30 пострадали.

Ответственность за атаку взяла на себя связанная с запрещенной в ряде государств террористической группировкой "Аль-Каида" радикальная исламистская "Аш-Шабаб".

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