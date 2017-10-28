В Норвегии обнаружили обломки пропавшего российского вертолета

Норвежские спасатели обнаружили обломки российского вертолета Ми-8, ​который упал в двух километрах от поселка Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Информация об этом появилась в twitter поисково-спасательной службы Норвегии.

«Обломки расположены на дне океана в 2,2 км к востоку от мыса Хееродден. Они расположены на глубине 209 метров», — говорится в сообщении норвежских спасателей.

На борту вертолета во время аварии находились восемь человек: трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики и пятеро членов экипажа.

Поисково-спасательная операция, проводившаяся центром, завершена. Полиция будет отвечать за операцию по поиску погибших.

26 октября спасательная служба Северной Норвегии сообщила, что российский Ми-8, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение в море в нескольких километрах от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген).

Вероятнее всего, вертолет разбился из-за ошибки экипажа — он летел в сложных погодных условиях.