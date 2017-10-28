Обнаружены обломки потерпевшего крушение российского вертолета Ми-8

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Обломки российского вертолета, который в четверг упал у Шпицбергена , обнаружены сегодня в море недалеко от Баренцбурга на глубине около 200 метров, сообщает спасательный центр Северной Норвегии.

"Поисково-спасательная операция, проводившаяся координационным спасательным центром по Северной Норвегии, завершена", — отмечается в сообщении.

По информации спасательного центра, за операцию по поиску тел жертв катастрофы будет отвечать полиция.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, 26 октября российский вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь человек (пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики), упал в море неподалеку от российского шахтерского поселка Баренцбурга.

В поисковой операции были задействованы пять кораблей береговой охраны Норвегии и два вертолета. Поиск осложнялся плохими погодными условиями, которые установились в районе аварии.