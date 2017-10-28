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Обнаружены обломки потерпевшего крушение российского вертолета Ми-8
29.10.2017 12:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт — Sputnik. Обломки российского вертолета, который в четверг
© Sputnik/ Сергей Мамонтов
"Поисково-спасательная операция, проводившаяся координационным спасательным центром по Северной Норвегии, завершена", — отмечается в сообщении.
По информации спасательного центра, за операцию по поиску тел жертв катастрофы будет отвечать полиция.
Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, 26 октября российский вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь человек (пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики), упал в море неподалеку от российского шахтерского поселка Баренцбурга.
В поисковой операции
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В море у берегов Норвегии найдены обломки вертолета, потерпевшего крушение неподалеку от поселка Баренцбург.
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