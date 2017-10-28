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Обнаружены обломки потерпевшего крушение российского вертолета Ми-8

29.10.2017 12:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 окт — Sputnik. Обломки российского вертолета, который в четверг упал у Шпицбергена, обнаружены сегодня в море недалеко от Баренцбурга на глубине около 200 метров, сообщает спасательный центр Северной Норвегии.

Обнаружены обломки потерпевшего крушение российского вертолета Ми-8
© Sputnik/ Сергей Мамонтов
Подробности крушения российского Ми-8 в Норвегии: кто был на борту

"Поисково-спасательная операция, проводившаяся координационным спасательным центром по Северной Норвегии, завершена", — отмечается в сообщении.

По информации спасательного центра, за операцию по поиску тел жертв катастрофы будет отвечать полиция.

Как ранее сообщал Sputnik Беларусь, 26 октября российский вертолет Ми-8, на борту которого находились восемь человек (пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики), упал в море неподалеку от российского шахтерского поселка Баренцбурга.

В поисковой операции были задействованы пять кораблей береговой охраны Норвегии и два вертолета. Поиск осложнялся плохими погодными условиями, которые установились в районе аварии.

 
Теги: Минск
 
 
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В море у берегов Норвегии найдены обломки вертолета, потерпевшего крушение неподалеку от поселка Баренцбург.

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