МИНСК, 29 окт — Sputnik. На Японию обрушился очередной тайфун — "Саола", из-за которого пострадали два человека, были отменены 55 внутренних авиарейсов и произошло массовое отключение электроэнергии, сообщает Japan Today .

Больше всего пострадало восточное тихоокеанское побережье страны, где в некоторых районах уровень осадков за сутки превысил среднемесячный за октябрь и достиг 450 миллиметров. По данным центра управления чрезвычайными ситуациями, давление в центре циклона составляет 975 гектопаскалей, порывы ветра достигают 30 метров в секунду, местами — до 45 метров в секунду.

Такие погодные условия привели к обрывам линий электропередач, из-за чего более 40 тысяч домов остались без электричества, отменено порядка 55 авиарейсов. На данный момент сообщается о двоих пострадавших. Информации о состоянии их здоровья пока нет.

Синоптики предупредили о сильных волнах в море, ливнях, возможных наводнениях и сходах оползней, потому власти рекомендовали жителям районов, где бушует стихия, покинуть свои дома и укрыться в безопасных местах.

Это второй за неделю тайфун в Японии. В результате обрушившегося 23 октября тайфуна "Лан" пять человек погибли и более 80 получили различные травмы.