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Микроавтобус с детьми попал в ДТП в Харьковской области

29.10.2017 15:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 окт — Sputnik. Девять человек, среди которых семь детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Харьковской области, сообщила в воскресенье пресс-служба полиции региона.

Инцидент произошел около 16:00 в субботу. Оба транспортных средства двигались в сторону села Шевченко. Водитель микроавтобуса, в котором находились 20 пассажиров, не заметил двигавшийся впереди автомобиль ВАЗ и осуществлявший поворот налево. В итоге произошло столкновение, в результате которого пострадали девять человек: семь детей в возрасте от 9 до 11 лет, а также 29 и 31-летние женщины.

В сообщении полиции говорится, что все раненые были госпитализированы. После осмотра врачи отпустили их домой. Состояние здоровья пострадавших удовлетворительное.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Заведено дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной версии, водитель пассажирского микроавтобуса допустил столкновение с двигавшей попутно легковушкой.

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