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Пострадавший в Шереметьево судья Комаров находится в больнице
29.10.2017 18:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 окт — Sputnik. Судья Павел Комаров сейчас находится в больнице, в ближайший месяц он не будет работать на матчах Континентальной хоккейной лиги, в которой выступает минское "Динамо".
Ранее появилась информация, что Комарова нашли с пробитой головой в московском аэропорту Шереметьево. Однако точных данных о том, что произошло с мужчиной, нет.
"Могу подтвердить, что это травма, полученная не во время игры. Могу сказать, что ближайший месяц на матчах КХЛ Комаров работать не будет", — цитирует агентство
Также собеседник отметил, что в настоящий момент угрозы жизни нет.
В минувший четверг судья Павел Комаров работал в качестве главного арбитра на матче между рижским "Динамо" и омским "Авангардом" (1:0). На следующий день он летел из Риги в Нижний Новгород через Москву. По данным СМИ, мужчину обнаружили с раненой головой уже после того, как его самолет вылетел. В тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован.
По предварительной версии, Комаров мог упасть сам и в результате получить серьезную травму. Однако эта информация не подтверждена. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В рамках КХЛ в это воскресенье минское "Динамо" проводит встречу с рижскими одноклубниками. Ранее "зубры" на выезде
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что арбитра нашли с пробитой головой в московском аэропорту.
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