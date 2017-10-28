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Пострадавший в Шереметьево судья Комаров находится в больнице

29.10.2017 18:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 окт — Sputnik. Судья Павел Комаров сейчас находится в больнице, в ближайший месяц он не будет работать на матчах Континентальной хоккейной лиги, в которой выступает минское "Динамо".

Ранее появилась информация, что Комарова нашли с пробитой головой в московском аэропорту Шереметьево. Однако точных данных о том, что произошло с мужчиной, нет.

"Могу подтвердить, что это травма, полученная не во время игры. Могу сказать, что ближайший месяц на матчах КХЛ Комаров работать не будет", — цитирует агентство "Р-Спорт" слова главного арбитра лиги Алексея Анисимова.

Также собеседник отметил, что в настоящий момент угрозы жизни нет.

В минувший четверг судья Павел Комаров работал в качестве главного арбитра на матче между рижским "Динамо" и омским "Авангардом" (1:0). На следующий день он летел из Риги в Нижний Новгород через Москву. По данным СМИ, мужчину обнаружили с раненой головой уже после того, как его самолет вылетел. В тяжелом состоянии пострадавший был госпитализирован.

По предварительной версии, Комаров мог упасть сам и в результате получить серьезную травму. Однако эта информация не подтверждена. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В рамках КХЛ в это воскресенье минское "Динамо" проводит встречу с рижскими одноклубниками. Ранее "зубры" на выезде уступили хоккеистам "Йокерита", проиграли "Витязю" (0:4) и московскому ЦСКА (1:4).

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что арбитра нашли с пробитой головой в московском аэропорту.

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