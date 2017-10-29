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Стрельба на Хэллоуин: мужчина в костюме Санта-Клауса ранил 4 человек

29.10.2017 22:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 окт — Sputnik. Четыре человека получили ранения в результате стрельбы, которую открыл мужчина в костюме Санта-Клауса на вечеринке, сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию Остина.

Двое пострадавших (мужчина и женщина) были госпитализированы в больницу в критическом состоянии. Третий человек получил серьезные ранения. Еще один пострадавший отказался от госпитализации.

Сообщается, что нападавшего удалось задержать на месте происшествия. Хотя правоохранительные органы заявляют, что не применяли силу при задержании, известно, что мужчине оказывается медицинская помощь.

​По данным полиции, атаковавший мужчина был знаком с пострадавшими. Он пришел на праздничную вечеринку в числе гостей.

Мотивы преступления пока не сообщаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел на вечеринке по случаю Хэллоуина в американском городе Остин.

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