МИНСК, 30 окт — Sputnik. Количество жертв от урагана "Герварт", который обрушился на Европу в воскресенье, увеличилось до 6, сообщают мировые СМИ.



© AP/ Shizuo Kambayashi Тайфун "Саола" накрыл Японию и принес новые разрушения

На севере Польши погиб водитель автомобиля, врезавшегося в упавшее на проезжую часть дерево, еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

Еще двое граждан погибло в Чехии из-за упавших на них деревьев. Из-за непогоды частично прервано железнодорожное сообщение. По причине сильного ветра закрыт зоопарк в Праге.

В столице Германии Берлине объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате непогоды погибли два человека в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, еще несколько пострадали. В стране частично прекращено железнодорожное сообщение. В некоторых районах Германии из-за упавших деревьев прервано электроснабжение, перекрыты автострады.

На один островов у побережья Германии выбросило 225-метровый грузовой корабль Glory Amsterdam. На его борту находится 1,8 тысячи тонн дизельного и 140 тонн судового топлива. Проводится спасательная операция, для поиска возможных утечек горючего задействован самолет.



© REUTERS/ Tom Jacobs Безумие Офелии – странное небо Лондона и шторм на юге 14

В Австрии скорость ветра в ряде районов, охваченных стихией, превышала 40 метров в секунду (около 150 километров в час).

Последствия разгула непогоды сейчас устраняют в Швейцарии, Венгрии, а также в Словакии. Там в горных районах обильно выпал снег. В результате падали деревья, которые перекрыли некоторые дороги.

Белорусские метеорологи объявили оранжевый уровень опасности на понедельник, 30 октября : порывы ветра будут достигать 15-22 метров в секунду.