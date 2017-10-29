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Шесть человек погибли из-за урагана "Герварт" в Европе

30.10.2017 08:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Количество жертв от урагана "Герварт", который обрушился на Европу в воскресенье, увеличилось до 6, сообщают мировые СМИ.

Шесть человек погибли из-за урагана "Герварт" в Европе
© AP/ Shizuo Kambayashi
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На севере Польши погиб водитель автомобиля, врезавшегося в упавшее на проезжую часть дерево, еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

Еще двое граждан погибло в Чехии из-за упавших на них деревьев. Из-за непогоды частично прервано железнодорожное сообщение. По причине сильного ветра закрыт зоопарк в Праге.

В столице Германии Берлине объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате непогоды погибли два человека в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, еще несколько пострадали. В стране частично прекращено железнодорожное сообщение. В некоторых районах Германии из-за упавших деревьев прервано электроснабжение, перекрыты автострады.

На один островов у побережья Германии выбросило 225-метровый грузовой корабль Glory Amsterdam. На его борту находится 1,8 тысячи тонн дизельного и 140 тонн судового топлива. Проводится спасательная операция, для поиска возможных утечек горючего задействован самолет.

Шесть человек погибли из-за урагана "Герварт" в Европе
© REUTERS/ Tom Jacobs
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В Австрии скорость ветра в ряде районов, охваченных стихией, превышала 40 метров в секунду (около 150 километров в час).

Последствия разгула непогоды сейчас устраняют в Швейцарии, Венгрии, а также в Словакии. Там в горных районах обильно выпал снег. В результате падали деревья, которые перекрыли некоторые дороги.

Белорусские метеорологи объявили оранжевый уровень опасности на понедельник, 30 октября: порывы ветра будут достигать 15-22 метров в секунду.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за урагана в Европе погибло шесть человек, нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение, прервано электроснабжение.

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