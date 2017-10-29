|
Шесть человек погибли из-за урагана "Герварт" в Европе
30.10.2017 08:32 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Количество жертв от урагана "Герварт", который обрушился на Европу в воскресенье, увеличилось до 6, сообщают мировые СМИ.
© AP/ Shizuo Kambayashi
На севере Польши погиб водитель автомобиля, врезавшегося в упавшее на проезжую часть дерево, еще один мужчина погиб в юго-западной части страны после того, как на его машину упало дерево. В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.
Еще двое граждан погибло в Чехии из-за упавших на них деревьев. Из-за непогоды частично прервано железнодорожное сообщение. По причине сильного ветра закрыт зоопарк в Праге.
В столице Германии Берлине объявлен режим чрезвычайной ситуации. В результате непогоды погибли два человека в федеральных землях Нижняя Саксония и Северный Рейн-Вестфалия, еще несколько пострадали. В стране частично прекращено железнодорожное сообщение. В некоторых районах Германии из-за упавших деревьев прервано электроснабжение, перекрыты автострады.
На один островов у побережья Германии выбросило 225-метровый грузовой корабль Glory Amsterdam. На его борту находится 1,8 тысячи тонн дизельного и 140 тонн судового топлива. Проводится спасательная операция, для поиска возможных утечек горючего задействован самолет.
© REUTERS/ Tom Jacobs
В Австрии скорость ветра в ряде районов, охваченных стихией, превышала 40 метров в секунду (около 150 километров в час).
Последствия разгула непогоды сейчас устраняют в Швейцарии, Венгрии, а также в Словакии. Там в горных районах обильно выпал снег. В результате падали деревья, которые перекрыли некоторые дороги.
Белорусские метеорологи объявили
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за урагана в Европе погибло шесть человек, нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение, прервано электроснабжение.
|
Архив (ЧП)
Комментарии