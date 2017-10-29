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Кот убежал от досмотра в минском аэропорту, исцарапав хозяев

30.10.2017 09:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Молодой кот сбежал от хозяев в Национальном аэропорту Минск во время досмотра, с просьбой помочь найти питомца обратилась в соцсети Facebook бортпроводница Татьяна Островская.

Инцидент произошел накануне в воздушной гавани столицы при посадке на самолет, отправлявшийся в Женеву. Кот сбежал при таможенном досмотре.

"На таможне в аэропорту попросили предъявить кота и вынуть из переноски. Кот испугался, вывернулся из рук, исцарапал хозяев и убежал. Находится сейчас внутри здания аэропорта в зоне таможенного досмотра", — написала бортпроводница.

По ее словам, хозяева летели из Санкт-Петербурга в Женеву, а в Минске была длительная пересадка. Питомец испытал сильный стресс, и был очень напуган.

Фотографии потерявшегося кота нет, однако хозяева постарались дать его описание: зовут Мартик, пушистый длинношерстный, по окрасу похож на сиамского.

 
Теги: Минск
 
 
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Домашнее животное получило стресс от длительного перелета и испугалось, когда по просьбе таможенника его начали вынимать из переноски.

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