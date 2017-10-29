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Несовершеннолетняя российская модель умерла в Шанхае

30.10.2017 09:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Причиной смерти 14-летней российской модели из Перми Влады Дзюбы, которая  скончалась в одной из больниц Шанхая в минувшую пятницу, стала полиорганная недостаточность, вызванная сепсисом, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ в Шанхае.

"Есть официальный документ — это справка о смерти из больницы, в которой причина смерти названа: полиорганная недостаточность на фоне сепсиса и инфекционного поражения нервной системы", — сказал руководитель генконсульства Андрей Куликов.

Пор его словам, окончательного официального диагноза нет, поскольку для этого требуется вскрытие тела. Без согласия родителей производить вскрытие нельзя, а мать девочки находится в России.

"Она приедет — и будем рассматривать возможность вскрытия тела и выяснения окончательных причин смерти девочки", — пояснил Куликов.

Ранее сообщалось, что девочка болела менингитом.

14-летняя модель из Перми скончалась в одной из больниц Шанхая 27 октября. Она приехала в Китай по трехмесячному контракту для участия в показе модной коллекции.

25 октября девушка почувствовала себя плохо и была госпитализирована. До этого девочка разговаривала с мамой по телефону и сообщила, что проработала 13 часов и чувствует себя усталой.

В больнице Дзюбе оказали оперативную медицинскую помощь, однако местные врачи не смогли ее спасти.

Девочка работала в Китае по трехмесячном контракту, заключенному китайским модельным агентством Esee Model Management с российским Smirnoff Models.

Несовершеннолетняя российская модель умерла в Шанхае
© Sputnik/
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Как отмечают китайском в агентстве, смерть несовершеннолетней модели никак не связана с ее участием в неделе моды в Шанхае, поскольку завершилась за неделю до ее смерти. По данным работодателя, у девочки всегда были перерывы, ее рабочий день в основном продолжался около восьми часов, а загруженность была умеренной. Представители агентство сообщили, что россиянка принимала участие в общей сложности в 16 проектах.

Согласно трудовому кодексу КНР, в стране установлен 8-часовой рабочий день, при этом в среднем рабочая неделя не должна превышать 44 часа. Работодатели с серьезными ограничениями по виду труда и нагрузке могут нанимать несовершеннолетних от 16 лет.

Директор российского агентства Эльвира Зайцева признала, что недостаточно тщательно изучила контракт с китайской стороной. Кроме того, она не проверила медицинскую страховку девочки.

По факту гибели несовершеннолетней гражданки России управлением Следственного комитета по Пермскому краю в пятницу начата доследственная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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В Китае скончалась 14-летняя модель из Перми Влада Дзюба, которая работала в стране по трехмесячному контракту.

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