МИНСК, 30 окт — Sputnik. Популярный российский стример в World of Tanks Сергей Аксенов скончался в результате несчастного случая в Кемеровской области, об этом сообщил канал WoT Fan .

По информации канала, Аксенов после того, как выиграл очередной танковый бой, встал на ноги, а затем пошатнулся и упал на шкаф, стекло от которого повредило ему артерию. Интернет-пользователи со ссылкой на сестру стримера отмечают, что во время игры он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Обладая совсем невысокой статистикой, но при этом выдавая крайне эмоциональную игру, он приковывал к себе зрителей", — отметили авторы канала.

Аксенов по версии специализированного интернет-издания Game2Day являлся лучшим танковым командиров. Трансляции стримера были весьма экспрессивными, с сопровождением ненормативной лексики.

В начале этого года американский стример Брайан Виньо скончался после 22-часового благотворительного марафона в World of Tanks.