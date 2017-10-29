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Известный российский стример-"танкист" погиб после очередной победы

30.10.2017 09:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Популярный российский стример в World of Tanks Сергей Аксенов скончался в результате несчастного случая в Кемеровской области, об этом сообщил канал WoT Fan.

По информации канала, Аксенов после того, как выиграл очередной танковый бой, встал на ноги, а затем пошатнулся и упал на шкаф, стекло от которого повредило ему артерию. Интернет-пользователи со ссылкой на сестру стримера отмечают, что во время игры он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Обладая совсем невысокой статистикой, но при этом выдавая крайне эмоциональную игру, он приковывал к себе зрителей", — отметили авторы канала.

Аксенов по версии специализированного интернет-издания Game2Day являлся лучшим танковым командиров. Трансляции стримера были весьма экспрессивными, с сопровождением ненормативной лексики.

В начале этого года американский стример Брайан Виньо скончался после 22-часового благотворительного марафона в World of Tanks.

 
Теги: Минск
 
 
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Россиянин осколком стекла повредил артерию при падении на шкаф после того, как поднялся на ноги из-за компьютера.

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