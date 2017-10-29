По факту происшествия на набережной Свислочи ГУВД проводит проверку

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Милиция проводит проверку по факту происшествия с несовершеннолетним ребенком на набережной реки Свислочь в Минске, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в минувшую субботу на набережной реки в районе улицы Даумана, где мальчик 2008 года рождения поскользнулся, упал в реку и начал тонуть . Одноклассник мальчика и еще одна случайная свидетельница стали звать на помощь.

"Их крики услышал проходивший неподалеку молодой человек, который и достал из воды тонущего мальчика, после чего последний был передан работникам скорой медицинской помощи", — рассказали в ГУВД.

Там отметили, что в рамках проверки сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей и родителей мальчика. Семья пострадавшего состоит на контроле в школе, где он обучается.

Ранее сообщалось, что состояние госпитализированного ребенка оценивается медиками как крайне тяжелое . Родители, по информации МЧС, в момент происшествия спали, будучи в состоянии алкогольного опьянения.