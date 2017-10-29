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По факту происшествия на набережной Свислочи ГУВД проводит проверку

30.10.2017 10:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Милиция проводит проверку по факту происшествия с несовершеннолетним ребенком на набережной реки Свислочь в Минске, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

По факту происшествия на набережной Свислочи ГУВД проводит проверку
© Pixabay
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Инцидент произошел в минувшую субботу на набережной реки в районе улицы Даумана, где мальчик 2008 года рождения поскользнулся, упал в реку и начал тонуть. Одноклассник мальчика и еще одна случайная свидетельница стали звать на помощь.

"Их крики услышал проходивший неподалеку молодой человек, который и достал из воды тонущего мальчика, после чего последний был передан работникам скорой медицинской помощи", — рассказали в ГУВД.

Там отметили, что в рамках проверки сотрудники правоохранительных органов опросили свидетелей и родителей мальчика. Семья пострадавшего состоит на контроле в школе, где он обучается.

Ранее сообщалось, что состояние госпитализированного ребенка оценивается медиками как крайне тяжелое. Родители, по информации МЧС, в момент происшествия спали, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

 
Теги: Минск
 
 
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Семья ребенка, который едва не утонул в Свислочи, состоит на контроле в школе, где он учится.

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