Ford Transit насмерть сбил женщину в километре от Орши

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Женщина-пешеход погибла под колесами микроавтобуса Ford под Оршей, сообщили Sputnik в понедельник в УВД Витебской области.

Смертельная авария произошла накануне вечером на автодороге Орша – Межево, примерно в километре от райцентра. Бус под управлением оршанца 1958 года рождения сбил женщину, которая скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Личность погибшей устанавливается. Водитель "Форда" рассказал правоохранителям, что не успел среагировать, так как увидел женщину сразу после встречного разъезда.

Силу удара можно оценить по иллюстрации, опубликованной УВД — у микроавтобуса сильно помята крышка капота, повреждены фальш-решетка радиатора и передний бампер.

Также стало известно, что погибшая не была обозначена световозвращающими элементами. В связи с этим ГАИ напоминает пешеходам о необходимости обозначать себя фликерами.