Житель Кировского района сильно обгорел при розжиге газовой плиты

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Сильные ожоги получил житель деревни Мышковичи Кировского района в попытке разжечь газовую плиту, находясь в нетрезвом состоянии, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел в минувшую субботу в районе 18:00. Мужчина 1968 года рождения, будучи нетрезвым, попытался разжечь конфорку газовой плиты, в результате чего получил ожоги. Пострадавший выбежал на улицу, а заметившие его соседи вызвали на место скорую медицинскую помощь.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию Кировской районной больницы, где находится в настоящее время. Сообщается, что он был доставлен с диагнозом "термический ожог пламенем 50% тела 1-4 степени (грудная клетка, верхние конечности, голова)". Имущество пострадавшего не пострадало.

Причиной происшествия МЧС называет вспышку газовоздушной смеси без последующего горения.