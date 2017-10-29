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Житель Кировского района сильно обгорел при розжиге газовой плиты

30.10.2017 11:30 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Сильные ожоги получил житель деревни Мышковичи Кировского района в попытке разжечь газовую плиту, находясь в нетрезвом состоянии, сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Житель Кировского района сильно обгорел при розжиге газовой плиты
© Pixabay
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Несчастный случай произошел в минувшую субботу в районе 18:00. Мужчина 1968 года рождения, будучи нетрезвым, попытался разжечь конфорку газовой плиты, в результате чего получил ожоги. Пострадавший выбежал на улицу, а заметившие его соседи вызвали на место скорую медицинскую помощь.

Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию Кировской районной больницы, где находится в настоящее время. Сообщается, что он был доставлен с диагнозом "термический ожог пламенем 50% тела 1-4 степени (грудная клетка, верхние конечности, голова)". Имущество пострадавшего не пострадало.

Причиной происшествия МЧС называет вспышку газовоздушной смеси без последующего горения.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина продолжает находиться в реанимации местной районной больницы с ожогами головы, грудной клетки и рук.

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