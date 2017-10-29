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При пожаре в частном доме в столице сгорел человек
В понедельник ночью в неэксплуатируемом частном доме в Курасовщине сгорел человек. Об этом
Около 3 часов ночи в МЧС сообщили о пожаре в частном доме по 3-му переулку Зубачева. По прибытию на место спасатели установили, что загорелась деревянная часть дома. При тушении пожара в очаге обнаружили обгоревший труп человека. Его личность устанавливается.
В 03:54 пожар ликвидировали. Полностью повреждена деревянная часть дома и кровля двухэтажной пристройки из силикатных блоков на площади в 30 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
Напомним, с началом отопительного сезона число пожаров в нежилых домах возрастает. Это связано с тем, что туда проникают бездомные и пытаются согреться с помощью огня.
Если дом частный, то чаще всего он заброшен из-за того, что собственники не вступили в наследство. Когда дом годами простаивает и владельцы не выполняют обязательства, его приходится регулярно патрулировать. Снести сооружение можно в случае, если участок будет передан под застройку инвестору, а также если собственники откажутся от владений.
В отопительный сезон МЧС
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Это произошло ночью в Курасовщине.
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Архив (ЧП)
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