Дело – табак: женщина погибла на пожаре в Гродно

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Жительница многоэтажного дома, расположенного на улице Кабяка в Гродно, погибла при пожаре, сообщили в областном управлении МЧС.

Сообщается, что 27 октября в районе 17:56 пожарные прибыли на место по звонку от соседей. ЧП произошло на пятом этаже в трехкомнатной квартире, где проживала женщина 1968 года рождения. Ее спасатели обнаружили на полу возле кровати, после чего вынесли на чистый воздух, а там передали работникам скорой помощи для проведения реанимационных мероприятий. Пострадавшую спасти не удалось.

Соседи охарактеризовали хозяйку не лучшим образом, отметив, что она не работала и злоупотребляла спиртными напитками. За неуплату у нее в квартире были отключены электро- и газоснабжение.

В помещении огнем были повреждены постельные принадлежности, кровать. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия – неосторожность при курении.