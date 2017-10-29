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Дело – табак: женщина погибла на пожаре в Гродно

30.10.2017 13:18 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт – Sputnik. Жительница многоэтажного дома, расположенного на улице Кабяка в Гродно, погибла при пожаре, сообщили в областном управлении МЧС.

Дело – табак: женщина погибла на пожаре в Гродно
© Фото: МГУ МЧС
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Сообщается, что 27 октября в районе 17:56 пожарные прибыли на место по звонку от соседей. ЧП произошло на пятом этаже в трехкомнатной квартире, где проживала женщина 1968 года рождения. Ее спасатели обнаружили на полу возле кровати, после чего вынесли на чистый воздух, а там передали работникам скорой помощи для проведения реанимационных мероприятий. Пострадавшую спасти не удалось.

Соседи охарактеризовали хозяйку не лучшим образом, отметив, что она не работала и злоупотребляла спиртными напитками. За неуплату у нее в квартире были отключены электро- и газоснабжение.

В помещении огнем были повреждены постельные принадлежности, кровать. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия – неосторожность при курении.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Известно, что пострадавшая вела асоциальный образ жизни, за неуплату у нее в квартире были отключены газ и свет.

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