Неизвестный человек сгорел в заброшенном доме в Минске

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Устанавливается причина пожара в неэксплуатируемом жилом доме, в результате которого погиб человек, сообщили Sputnik в понедельник в Минском городском УМЧС.



© Pixabay Житель Кировского района сильно обгорел при розжиге газовой плиты

Инцидент произошел в воскресенье в 03:13 – на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном по третьему переулку Зубачева.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в деревянной части здания, которое не эксплуатируется. При тушении пожара на полу было найдено тело человека.

Личность погибшего устанавливается. Также выясняется, как он проник в неиспользуемый дом.

Пожаром повреждена деревянная часть строения и кровля пристройки, выложенной из силикатных блоков.