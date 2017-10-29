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Неизвестный человек сгорел в заброшенном доме в Минске

30.10.2017 13:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Устанавливается причина пожара в неэксплуатируемом жилом доме, в результате которого погиб человек, сообщили Sputnik в понедельник в Минском городском УМЧС.

Неизвестный человек сгорел в заброшенном доме в Минске
© Pixabay
Житель Кировского района сильно обгорел при розжиге газовой плиты

Инцидент произошел в воскресенье в 03:13 – на пульт спасателей поступило сообщение о пожаре в частном доме, расположенном по третьему переулку Зубачева.

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что возгорание произошло в деревянной части здания, которое не эксплуатируется. При тушении пожара на полу было найдено тело человека.

Личность погибшего устанавливается. Также выясняется, как он проник в неиспользуемый дом.

Пожаром повреждена деревянная часть строения и кровля пристройки, выложенной из силикатных блоков.

 
Теги: Минск
 
 
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Личность погибшего пока не установлена, в результате пожара пострадали конструкции строения.

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