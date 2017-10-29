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Белорус с €250 тыс. "налички" задержан на границе в Литве
30.10.2017 13:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Гражданин Беларуси, который пытался перевезти через границу наличными 250 тысяч евро, задержан в Литве, сообщила в понедельник криминальная служба литовской таможни.
© Sputnik / Виктор Толочко
Мужчину, управлявшего автомобилем Audi, задержали на пограничном переходе "Лаворишкес – Котловка" вечером в субботу 28 октября.
По информации криминальной службы, белорус следовал в Литву из Беларуси. Таможенникам он пояснил, что просто забыл задекларировать деньги из-за спешки.
В настоящее время в отношении гражданина начата проверка, деньги у него изъяты.
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В настоящее время в отношении гражданина начата проверка, деньги у него изъяты.
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