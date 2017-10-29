МИНСК, 30 окт – Sputnik. Гражданин Беларуси, который пытался перевезти через границу наличными 250 тысяч евро, задержан в Литве, сообщила в понедельник криминальная служба литовской таможни.



© Sputnik / Виктор Толочко Кот убежал от досмотра в минском аэропорту, исцарапав хозяев

Мужчину, управлявшего автомобилем Audi, задержали на пограничном переходе "Лаворишкес – Котловка" вечером в субботу 28 октября.

По информации криминальной службы, белорус следовал в Литву из Беларуси. Таможенникам он пояснил, что просто забыл задекларировать деньги из-за спешки.

В настоящее время в отношении гражданина начата проверка, деньги у него изъяты.