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Мужчина выжил в Петриковском районе после двойного наезда на дороге
30.10.2017 14:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Житель Петриковского района получил травмы и был госпитализирован в результате двойного наезда, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
ДТП произошло 28 октября около 21:10 на 215-м километре автодороги М10 "Граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин".
"Водитель, управляя автомобилем Volvo с полуприцепом, совершил наезд переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте 56-летнего пешехода, которого отбросило на двигавшийся в попутном направлении автомобиль ВАЗ", – сказали в ГАИ.
Там также сообщили, что в результате происшествия пешеход получил травмы и был помещен в Петриковскую центральную районную больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту наезда на мужчину проверку.
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В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту наезда на пешехода проверку.
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