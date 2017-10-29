Мужчина выжил в Петриковском районе после двойного наезда на дороге

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Житель Петриковского района получил травмы и был госпитализирован в результате двойного наезда, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ДТП произошло 28 октября около 21:10 на 215-м километре автодороги М10 "Граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин".

"Водитель, управляя автомобилем Volvo с полуприцепом, совершил наезд переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте 56-летнего пешехода, которого отбросило на двигавшийся в попутном направлении автомобиль ВАЗ", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в результате происшествия пешеход получил травмы и был помещен в Петриковскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту наезда на мужчину проверку.