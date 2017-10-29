МИНСК, 30 окт — Sputnik. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Рогачевского района, который бросил в пост МВД бутылку с зажигательной смесью и выстрелил из винтовки, сообщили местные СМИ.

Житель агрогородка Столпня пожаловался своему 30-летнему сыну на то, что ему надоели милицейские блокпосты и проверки в связи с предполагаемым очагом свиной чумы.

"Поздно вечером 30-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись "коктейлем Молотова" и винтовкой Мосина, направился в район, где располагался милицейский пост", — сообщило издание " Сильные новости ".

Вначале он метнул в милиционеров бутылку с зажигательной смесью, которая не долетела до поста 15 метров, затем открыл прицельный огонь в сотрудников милиции из "мосинки", пишет издание. После того, как милиционер достал табельное оружие и передернул затвор, местный житель еще раз выстрелил и убежал с места происшествия.

Злоумышленник был задержан по горячим следам. В опорном пункте милиции он сообщил, что "хотел напугать милиционеров на блокпосту", — цитирует издание первого замначальника Рогачевского РОВД Вячеслава Лихолата.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 "Хулиганство" Уголовного кодекса Беларуси, санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.