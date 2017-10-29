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Скупавший картошку у населения россиянин задержан под Брестом
30.10.2017 16:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Гражданин России, скупавший картофель у населения, задержан в Брестском районе за нарушение пограничного режима, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Житель Саратовской области был обнаружен пограничниками в режимной зоне 27 октября.
"Россиянин заинтересовался белорусской картошкой и массово скупал ее у жителей приграничья. Документы на занятие предпринимательской деятельностью у него были в порядке", – сказали в ГПК.
В комитете также сообщили, что при этом у мужчины не было пропуска, дающего право на нахождение в пограничной зоне.
В отношении россиянина был начат административный процесс по ст. 23.30 КоАП (нарушение пограничного режима).
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У мужчины не было пропуска, дающего право на нахождение в пограничной зоне.
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