Скупавший картошку у населения россиянин задержан под Брестом

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Гражданин России, скупавший картофель у населения, задержан в Брестском районе за нарушение пограничного режима, сообщили Sputnik в понедельник в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Житель Саратовской области был обнаружен пограничниками в режимной зоне 27 октября.

"Россиянин заинтересовался белорусской картошкой и массово скупал ее у жителей приграничья. Документы на занятие предпринимательской деятельностью у него были в порядке", – сказали в ГПК.

В комитете также сообщили, что при этом у мужчины не было пропуска, дающего право на нахождение в пограничной зоне.

В отношении россиянина был начат административный процесс по ст. 23.30 КоАП (нарушение пограничного режима).