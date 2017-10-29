Датский изобретатель Мадсен признался в расчленении журналистки Валль

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Датский изобретатель и владелец подводной лодки Nautilus Петер Мадсен рассказал полицейским, что расчленил тело журналистки Ким Валль, говорится в сообщении полиции Копенгагена.

Валль пропала без вести летом этого года, в последний раз ее видели на борту самодельной субмарины вместе с Мадсеном 10 августа. На следующий день спасатели подобрали хозяина подлодки с тонущего судна. Женщины на нем не было. В конце августа тело с ножевыми раненениями Валль без головы, рук и ног было обнаружено в море недалеко Копенгагена. В начале октября полиция Дании сообщила, что обнаружила другие части тела — ноги и голову журналистки и что следов перелома на черепе нет. Несколько раз Мадсен менял свои показания, сначала утверждая, что он высадил журналистку на берег, затем, что она погибла – ее придавила крышка люка субмарины. Однако полиция до сих пор не смогла установить точной причины смерти Валль.

"Он объяснил, что Ким Валль умерла в результате отравления угарным газом на подлодке в тот момент, когда он находился на палубе подлодки. Кроме того, он признал, что именно он впоследствии осуществил расчленение и бросил затем все части тела в бухту Кёге", — говорится в сообщении для прессы полиции Копенгагена.

Кроме того, Мадсен дал согласие на продление своего ареста, который истекал в конце октября, до 15 ноября. Изобретатель подозревается в непристойном обращении с телом, в преднамеренном или непреднамеренном убийстве 30-летней шведской журналистки, планировавшей написать статью о нем.