Неизвестный мужчина в Армении захватил детский сад

МИНСК, 30 окт – Sputnik. Неизвестный мужчина удерживает в заложниках сотрудников и воспитанников детсада в городе Армавир Армавирской области Армении, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По сообщению правоохранительных органов, мужчина напал на сотрудников детского сада в 16:25 по местному времени. Помимо персонала, он удерживает в заложниках детей.

В настоящий момент на месте происшествия работает оперативная группа. Информации о мотивах мужчины, количестве заложников и пострадавших пока нет.