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Неизвестный мужчина в Армении захватил детский сад

30.10.2017 17:04 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт – Sputnik. Неизвестный мужчина удерживает в заложниках сотрудников и воспитанников детсада в городе Армавир Армавирской области Армении, сообщил Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу местной полиции. 

По сообщению правоохранительных органов, мужчина напал на сотрудников детского сада в 16:25 по местному времени. Помимо персонала, он удерживает в заложниках детей.

В настоящий момент на месте происшествия работает оперативная группа. Информации о мотивах мужчины, количестве заложников и пострадавших пока нет.

 
Теги: Минск
 
 
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По словам сотрудников детского сада, которым удалось связаться с полицией, персонал и детей удерживает неизвестный мужчина, вооруженный ножом.

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