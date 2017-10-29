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Неизвестный мужчина в Армении захватил детский сад
30.10.2017 17:04 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Неизвестный мужчина удерживает в заложниках сотрудников и воспитанников детсада в городе Армавир Армавирской области Армении, сообщил
По сообщению правоохранительных органов, мужчина напал на сотрудников детского сада в 16:25 по местному времени. Помимо персонала, он удерживает в заложниках детей.
В настоящий момент на месте происшествия работает оперативная группа. Информации о мотивах мужчины, количестве заложников и пострадавших пока нет.
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По словам сотрудников детского сада, которым удалось связаться с полицией, персонал и детей удерживает неизвестный мужчина, вооруженный ножом.
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Архив (ЧП)
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