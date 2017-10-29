МИНСК, 30 окт – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Минске двоих мужчин, которые у водителя троллейбуса забрали талоны на проезд и раздали их пассажирам, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент в белорусской столице произошел около 17:15 на улице Притыцкого.

"Во время движения по маршруту водитель троллейбуса был вынужден отклонится от него, так как впереди случилась авария. Об это он заранее объявил всем пассажирам", – сказали в ГУВД.

Там также подчеркнули, что двум гражданам это не понравилось – на остановке они зашли в кабину троллейбуса и потребовали у водителя возместить проезд, поскольку новый маршрут их не устроил. "Мужчины забрали лежащие на приборной панели проездные талоны. Взяли несколько себе, а остальные раздали другим недовольным пассажирам", – уточнили ГУВД.

В милиции просят граждан, которым что-либо известно о разыскиваемых, обратиться на условиях конфиденциальности в правоохранительные органы по телефонам: (017) 365-56-85, (044) 776-40-86 или 102.