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"Робин гуды": в Минске мужчины украли талончики и раздали их пассажирам

30.10.2017 17:42 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт – Sputnik. Сотрудники милиции разыскивают в Минске двоих мужчин, которые у водителя троллейбуса забрали талоны на проезд и раздали их пассажирам, сообщили Sputnik в понедельник в ГУВД Мингорисполкома.

"Робин гуды": в Минске мужчины украли талончики и раздали их пассажирам
© Pixabay
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Инцидент в белорусской столице произошел около 17:15 на улице Притыцкого.

"Во время движения по маршруту водитель троллейбуса был вынужден отклонится от него, так как впереди случилась авария. Об это он заранее объявил всем пассажирам", – сказали в ГУВД.

Там также подчеркнули, что двум гражданам это не понравилось – на остановке они зашли в кабину троллейбуса и потребовали у водителя возместить проезд, поскольку новый маршрут их не устроил. "Мужчины забрали лежащие на приборной панели проездные талоны. Взяли несколько себе, а остальные раздали другим недовольным пассажирам", – уточнили ГУВД.

В милиции просят граждан, которым что-либо известно о разыскиваемых, обратиться на условиях конфиденциальности в правоохранительные органы по телефонам: (017) 365-56-85, (044) 776-40-86 или 102.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Мужчины были недовольны теv, что троллейбусу придется изменить маршрут, и потребовали возмещения оплаты проезда.

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