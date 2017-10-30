Павлин серьезно повредил самолет в Индии

МИНСК, 30 окт — Sputnik. Самолет авиакомпании Air Arabia получил серьезные повреждения в результате столкновения с павлином во время посадки в аэропорту в Индии, сообщает издание Arabian Business .

Инцидент произошел в аэропорту индийского города Коимбатур. Пассажирский лайнер выполнял рейс из Шарджи, во время посадки воздушное судно сбило павлина. Никто из пассажиров – на борту было 106 человек — в результате происшествия не пострадал. Вместе с тем, повреждения получил сам самолет, из-за чего вылет в обратном направлении был отложен.

Отмечается, что столкновения самолета и птицы произошло в тот момент, когда павлин перелетал взлетно-посадочную полосу. Птица повредила радар в носовой части лайнера.