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Павлин серьезно повредил самолет в Индии

30.10.2017 22:01 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Самолет авиакомпании Air Arabia получил серьезные повреждения в результате столкновения с павлином во время посадки в аэропорту в Индии, сообщает издание Arabian Business.

Инцидент произошел в аэропорту индийского города Коимбатур. Пассажирский лайнер выполнял рейс из Шарджи, во время посадки воздушное судно сбило павлина. Никто из пассажиров – на борту было 106 человек — в результате происшествия не пострадал. Вместе с тем, повреждения получил сам самолет, из-за чего вылет в обратном направлении был отложен.

Отмечается, что столкновения самолета и птицы произошло в тот момент, когда павлин перелетал взлетно-посадочную полосу. Птица повредила радар в носовой части лайнера.

 
Теги: Минск
 
 
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Из-за инцидента обратный рейс был задержан на 16 часов в связи с необходимостью устранения повреждений.

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