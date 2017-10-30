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Оппозиционный политик Николай Статкевич задержан в Минске
30.10.2017 21:14 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт – Sputnik. Оппозиционный белорусский политик Николай Статкевич задержан в Минске, сообщила в понедельник на своей
"Только что, в лучших традициях дешевого спектакля, Николая арестовали", – написала Адамович.
При этом она не уточнила, при каких обстоятельствах и где именно был задержан политик.
Накануне вечером, в воскресенье 29 октября, Статкевич и еще около 20 активистов белорусской оппозиции
Sputnik к настоящему времени не удалось получить в правоохранительных органах столицы подтверждения информации о задержании Статкевича.
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Накануне вечером Статкевич и еще около 20 активистов белорусской оппозиции приняли участие в акции "Цепь памяти" у здания КГБ.
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