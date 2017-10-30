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Оппозиционный политик Николай Статкевич задержан в Минске

30.10.2017 21:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт – Sputnik. Оппозиционный белорусский политик Николай Статкевич задержан в Минске, сообщила в понедельник на своей странице в Facebook его супруга Марина Адамович.

"Только что, в лучших традициях дешевого спектакля, Николая арестовали", – написала Адамович.

При этом она не уточнила, при каких обстоятельствах и где именно был задержан политик.

Накануне вечером, в воскресенье 29 октября, Статкевич и еще около 20 активистов белорусской оппозиции приняли участие в акции "Цепь памяти" у здания Комитета государственной безопасности на проспекте Независимости в Минске. Мероприятие было посвящено 80-летию расстрела во внутренней тюрьме НКВД более сотни деятелей белорусской науки, культуры и искусства.

Sputnik к настоящему времени не удалось получить в правоохранительных органах столицы подтверждения информации о задержании Статкевича.

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Теги: Минск
 
 
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Накануне вечером Статкевич и еще около 20 активистов белорусской оппозиции приняли участие в акции "Цепь памяти" у здания КГБ.

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