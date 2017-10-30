МИНСК, 30 окт — Sputnik. Солист ансамбля "Песняры под руководством Леонида Борткевича" Андрей Еронин попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого артист получил серьезные травмы, сообщает портал Tut.by со ссылкой на представителей Еронина.

Авария произошла в ночь с 28 на 29 октября на границе между Гомельской и Могилевской областями: навстречу автомобилю BMW, за рулем которого находился Еронин, выбежал лось. В результате столкновения животное погибло на месте, а водитель получил травмы, но от экстренной госпитализации отказался. На следующий день Еронин обратился в одну из столичных больниц: врачи диагностировали у него разрыв сетчатки глаза, сильное сотрясение мозга и повреждение перегородки носа.

В настоящее время артист находится дома. Однако уже 8 ноября он собирается выйти на сцену в Минске, а через два дня у него концерт в Москве.

Публикация от Андрей Еронин (@andreyeronin) Окт 24 2016 в 9:43 PDT

К слову, в сводках экстренных служб информации о ДТП нет.

В Беларуси за сбитое животное, занесенное в Красную книгу, водителю грозит внушительный штраф. Так, за медведя виновник ДТП заплатит 400 базовых величин (одна базовая величина составляет 23 рубля), столько же за зубра. Немногим менее придется заплатить за оленя или лося – 300 базовых величин. Кроме этого, водителю грозит наказание по линии ГАИ за оставление места ДТП: штраф от 5 до 25 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.