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Мужчина, захвативший детский сад в Армении, госпитализирован

30.10.2017 20:15 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 30 окт — Sputnik. Мужчина, захвативший здание детского сада в городе Армавир (Армения), доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь, сообщил глава управления по связям с общественностью и прессой полиции Армении Ашот Агаронян.

Неизвестный с ножом напал на сотрудников детского сада "Манушак" в понедельник. Он удерживал в заложниках детей и персонал детсада. Позже мужчина отпустил всех заложников, кроме одного ребенка. Местная полиция информировала, что нападавший выдвигал требования, однако их характер не раскрывался.

"Во время переговоров полицейским удалось вывести ребенка из комнаты, после чего были применены спецсредства. Мужчина попытался нанести себе повреждения, что было пресечено сотрудниками полиции. Он доставлен в больницу, где в данный момент ему оказывается медицинская помощь", — написал Агаронян на своей странице в Facebook.

Ранее Sputnik Армения сообщал, что бывшая жена и теща злоумышленника работают в дошкольном учебном заведении. В результате нападения обе женщины были ранены, но им удалось сбежать.

 
Теги: Минск
 
 
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Детсад захватил бывший зять директора учреждения, нападавший, по информации СМИ, требовал встречи со своей экс-супругой.

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