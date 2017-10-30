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Мужчина, захвативший детский сад в Армении, госпитализирован
30.10.2017 20:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 окт — Sputnik. Мужчина, захвативший здание детского сада в городе Армавир (Армения), доставлен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь, сообщил глава управления по связям с общественностью и прессой полиции Армении Ашот Агаронян.
"Во время переговоров полицейским удалось вывести ребенка из комнаты, после чего были применены спецсредства. Мужчина попытался нанести себе повреждения, что было пресечено сотрудниками полиции. Он доставлен в больницу, где в данный момент ему оказывается медицинская помощь", — написал Агаронян на своей странице в Facebook.
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