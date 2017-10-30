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Авиакатастрофа у Шпицбергена: спасатели нашли тело погибшего на дне океана
31.10.2017 08:27 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 окт — Sputnik. Тело одного из членов экипажа вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у архипелага Шпицберген, было обнаружено спасателями на дне океана, сообщили в пресс-службе главы местной власти.
© Sputnik/ Сергей Мамонтов
"Один из погибших в результате крушения вертолета был обнаружен в понедельник днем. Его тело удалось найти с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) на дне океана примерно в 130 метрах от места затопления вертолета", — говорится в сообщении губернатора архипелага Шпицберген.
Во вторник МЧС России проинформировало, что спасатели обследовали более 63 тысяч квадратных метров в районе авиакатастрофы. Поиски также велись при помощи глубоководного телеуправляемого аппарата "Фалькон". В ведомстве заявили, что операция будет продолжена и будет вестись круглосуточно.
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Российские спасатели, задействованные в поисковой операции, продолжат свою работу во вторник.
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