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Авиакатастрофа у Шпицбергена: спасатели нашли тело погибшего на дне океана

31.10.2017 08:27 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт — Sputnik. Тело одного из членов экипажа вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у архипелага Шпицберген, было обнаружено спасателями на дне океана, сообщили в пресс-службе главы местной власти.

Авиакатастрофа у Шпицбергена: спасатели нашли тело погибшего на дне океана
© Sputnik/ Сергей Мамонтов
Подробности крушения российского Ми-8 в Норвегии: кто был на борту

Крушение российского вертолета Ми-8 произошло в минувший четверг. На борту воздушного судна, принадлежащего компании "Конверс Авиа", находились восемь человек. 29 октября спасательная служба Северной Норвегии сообщила об обнаружении обломков вертолета на глубине 209 метров. В поисках также задействованы российские спасатели.

"Один из погибших в результате крушения вертолета был обнаружен в понедельник днем. Его тело удалось найти с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) на дне океана примерно в 130 метрах от места затопления вертолета", — говорится в сообщении губернатора архипелага Шпицберген.

Во вторник МЧС России проинформировало, что спасатели обследовали более 63 тысяч квадратных метров в районе авиакатастрофы. Поиски также велись при помощи глубоководного телеуправляемого аппарата "Фалькон". В ведомстве заявили, что операция будет продолжена и будет вестись круглосуточно.

 
Теги: Минск
 
 
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Российские спасатели, задействованные в поисковой операции, продолжат свою работу во вторник.

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