Организатор убийства американского посла задержан и находится в тюрьме

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Подозреваемый в атаке на американское посольство Бенгази в 2012 году, в результате чего погиб посол, находится в тюрьме, его ждет суд, сообщает министерство юстиции США.

Накануне президент США Дональд Трамп санкционировал операцию по задержанию в Ливии Мустафы аль-Имама, который подозревается в нападении на американское посольство 11 сентября 2012 года в Бенгази. Хозяин Белого дома в своем заявлении выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в поимке аль-Имама.

"Гражданин Ливии… аль-Имам находится под стражей в тюрьме США, и по прибытии в США он предстанет перед федеральным судьей в Вашингтоне, округ Колумбия", — говорится в сообщении Минюста.

В ведомстве не уточнили, где именно находится задержанный. СМИ обращают внимание, что в настоящее время за пределами США официально действует одна тюрьма — на базе Гуантанамо на Кубе, где годами содержатся подозреваемые в терроризме иностранные граждане.

В Минюсте добавили, что аль-Имам обвиняется в убийстве в ходе нападения на федеральный объект с применением оружия, заговоре с целью оказания поддержки террористам, а также незаконном обороте оружия.

Нападение на американское посольство в Бенгази произошло пять лет назад. Жертвами атаки стали четыре американца, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс. В нападении обвиняли террористическую группировку "Ансар аш-Шариа", объявившую о своем роспуске весной этого года.

Трамп заверил, что Вашингтон не остановится и продолжит искать тех, кто стоит за нападением. По словам американского лидера, они все понесут наказание. Аналогичное заявление сделал и госсекретарь Рекс Тиллерсон.