ИГ угрожало Роналду накануне матча Лиги чемпионов

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Террористы международной группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) выступили с угрозами в адрес нападающего сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду, сообщает Sputnik.

ИГ опубликовало в сети пропагандистский плакат с изображением одного из лучших футболистов современности: на листовке избитый Роналду стоит на коленях, а за его спиной террорист с ножом, готовящийся казнить форварда.

"Наши слова – это то, что вы видите, а не то, что вы слышите. Так что просто ждите", — гласит надпись на плакате.

Угрозы в адрес Роналду совпали со стартом четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Напомним, в среду, 1 ноября, в Лондоне "Реал" встретится с "Тоттенхэмом". Сегодня же состоятся восемь матчей ЛЧ: "Базель" – ЦСКА, "Атлетико" (Мадрид) — "Карабах", "Спортинг" — "Ювентус", ПСЖ — "Андерлехт", "Манчестер Юнайтед" — "Бенфика", "Рома" — "Челси", "Олимпиакос" — "Барселона", "Селтик" — "Бавария".

Напомним, ИГ ранее угрожало главному тренеру сборной Франции Дидье Дешаму, назвав его "врагом Аллаха", а также выпустило листовки с угрозами футболистам "Барсы" и ПСЖ Лионелю Месси и Неймару.