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Устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого тяжело пострадала 4-летняя девочка
31.10.2017 — ЧП | Чырвоная зорка (Узда)
Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого тяжело пострадала 4-летняя девочка.
Днем 21 октября 32-летний житель Солигорска, управляя личным автомобилем Renault и двигаясь по 22 километру автодороги «Минск-Микашевичи» вблизи д. Белица Минского района, не справился с управлением, допустил занос автомобиля и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на металлическое ограждение, а затем на опору осветительной мачты. В результате ехавшие в автомашине его дочь, 2012 года рождения, и супруга с тяжкими телесными повреждениями были госпитализированы.
По предварительным данным, собранным в ходе первоначальных следственных действий, установлено, что водитель при выборе скорости движения не учел погодные условия, шел дождь, и состояние проезжей части было мокрое.
Кроме того, как предполагает следствие, ребенок получил тяжелые травмы ввиду ненадлежащего крепления детского удерживающего устройство, в котором он находился.
Действия водителя квалифицированы по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).
В рамках расследования назначен ряд экспертиз по установлению технического состояния автомобиля, скорости его движения и следовой картины в целом.
Следователи обращают внимание водителей на то, что перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:
детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;
детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.
Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.
Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.
При выборе скорости движения водитель должен учитывать погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на
Официальный представитель УСК по Минской области
Татьяна Белоног
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Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого тяжело пострадала 4-летняя...
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