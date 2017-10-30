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Устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого тяжело пострадала 4-летняя девочка

31.10.2017 — ЧП | Чырвоная зорка (Узда)  
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Устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого тяжело пострадала 4-летняя девочка

Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого тяжело пострадала 4-летняя девочка.

Днем 21 октября 32-летний житель Солигорска, управляя  личным автомобилем Renault и двигаясь по 22 километру автодороги «Минск-Микашевичи» вблизи д. Белица Минского района, не справился с управлением, допустил занос автомобиля и выехал за пределы проезжей части, где совершил наезд на металлическое ограждение, а затем на опору осветительной мачты. В результате ехавшие в автомашине его дочь, 2012 года рождения, и супруга с тяжкими телесными повреждениями были госпитализированы.

По предварительным данным, собранным в ходе первоначальных следственных действий, установлено, что водитель при выборе скорости движения не учел погодные условия, шел дождь, и  состояние проезжей части было мокрое.

Кроме того, как предполагает следствие, ребенок получил тяжелые травмы ввиду ненадлежащего крепления детского удерживающего устройство, в котором он находился.

Действия водителя квалифицированы по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

В рамках расследования назначен ряд экспертиз по установлению технического состояния автомобиля, скорости его движения и следовой картины в целом.

Следователи обращают внимание водителей на то, что перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;

детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.

Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.

Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

 

При выборе скорости движения водитель должен учитывать погодные (метеорологические) условия и другие факторы, снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения.

 

 

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног

 
Теги: Минск
 
 
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