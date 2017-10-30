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Смертельное ДТП на МКАД: водитель фуры сбил двух человек

31.10.2017 10:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 окт — Sputnik. Один человек погиб, еще один доставлен в больницу в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля на МКАД, сообщили Sputnik в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла во вторник, 31 октября, рано утром, около 07:00 в районе улицы Чижевских. Водители легковых автомобилей Opel и Mazda совершили небольшое ДТП и вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения своих авто.

"В этот момент по второй полосе двигалась грузовая машина, 22-летний водитель которой проявил невнимательность и совершил наезд на людей. В результате происшествия водитель Opel 1952 года рождения погиб на месте, о водитель Mazda доставлен в БСМП", — рассказали в столичной Госавтоинспекции.

Смертельное ДТП на МКАД: водитель фуры сбил двух человек
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
65-летний водитель Opel погиб на месте, второй мужчина был госпитализирован

На месте ДТП работала следственно-оперативная группа с экспертами управления ГКСЭ. Специалисты проводили фотофиксацию и устанавливали обстоятельства случившегося. 

В ГАИ обратились к водителям с просьбой быть внимательными: в случае аварии необходимо выставить знак аварийной остановки и находиться за пределами проезжей части дороги.

 
Теги: Минск
 
 
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Утром на кольцевой произошло ДТП, пока его участники осматривали свои авто, в них въехала фура.

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