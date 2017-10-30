СК: водитель фуры, сбивший двух человек на МКАД, был пьян

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску в отношении водителя, который утром на МКАД сбил двух человек, возбудило уголовное дело, сообщили в СК.

ДТП произошло во вторник утром в 6:45 на 15-ом километре МКАД. Один человек погиб на месте, еще один — госпитализирован.



© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома Смертельное ДТП на МКАД: водитель фуры сбил двух человек

"Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси", – сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Следственного комитете Беларуси Юлия Гончарова.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По словам Гончаровой, было проведено освидетельствование водителя фуры, который совершил наезд на людей и автомобили, остановившихся для разбирательства на МКАД. "Установлено, что в выдыхаемом воздухе чуть более 1 промилле алкоголя", — сказала Гончарова.

На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе эксперты УГКСЭ по Минску, УГАИ ГУВД Мингорисполкома, отметила представитель СК.