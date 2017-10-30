ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СК: водитель фуры, сбивший двух человек на МКАД, был пьян

31.10.2017 10:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Управление Следственного комитета по Минску в отношении водителя, который утром на МКАД сбил двух человек, возбудило уголовное дело, сообщили в СК.

ДТП произошло во вторник утром в 6:45 на 15-ом километре МКАД. Один человек погиб на месте, еще один — госпитализирован.

СК: водитель фуры, сбивший двух человек на МКАД, был пьян
© Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Смертельное ДТП на МКАД: водитель фуры сбил двух человек

"Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса Беларуси", – сообщила Sputnik во вторник официальный представитель Следственного комитете Беларуси Юлия Гончарова.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

По словам Гончаровой, было проведено освидетельствование водителя фуры, который совершил наезд на людей и автомобили, остановившихся для разбирательства на МКАД. "Установлено, что в выдыхаемом воздухе чуть более 1 промилле алкоголя", — сказала Гончарова.

На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе эксперты УГКСЭ по Минску, УГАИ ГУВД Мингорисполкома, отметила представитель СК.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сбившему двух человек на МКАД водителю фуры грозит до семи лет лишения свободы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Смертельное ДТП на МКАД: водитель фуры сбил двух человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика